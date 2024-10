Servidores do Hospital Federal de Bonsucesso seguem acampados na porta da unidade - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/10/2024 09:09

Rio - Os servidores do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) , na Zona Norte, permanecem na porta da unidade, na manhã desta quarta-feira (16), para impedir a entrada de funcionários do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, responsáveis pela nova gestão. A mudança foi definida oficialmente e publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (15).

Os novos gestores passaram o dia tentanto entrar na unidade, deixando o local apenas no fim da tarde. Por impedir a entrada dos funcionários, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio (Sindsprev/RJ), foi



Até o início da manhã, a nova gestão ainda não havia comparecido ao HFB. "Nós vamos permanecer aqui", reforçou a auxiliar de enfermagem e dirigente do sindicato, Christiane Gerardo.

Os servidores federais estão em greve desde maio deste ano e já vinha realizando manifestações contra a intervenção do grupo gaúcho no hospital.

Entenda o caso

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), é uma empresa pública vinculada ao Governo Federal, de atuação nacional e que atende integralmente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, a prioridade da nova gestão é abrir a emergência, salas para cirurgias e mais de 200 leitos, para retomada gradativa de todos os serviços. A previsão de abertura total do hospital é de 45 dias, ou seja, ainda neste ano.

Além disso, neste mesmo prazo, mais de 2 mil novos trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e funcionários administrativos, serão contratados por meio de processo seletivo. A pasta reforça que os direitos ficam garantidos para todos os servidores efetivos.



No prazo de até um mês, o GHC levará equipes especializadas até a unidade com o objetivo de diagnosticar a situação da infraestrutura e começar imediatamente reformas e adequações, como as necessidades elétricas e hidráulicas. A nova gestão vai otimizar o espaço de atendimento e garantir condições adequadas para os serviços hospitalares. Além disso, vai adquirir equipamentos e mobiliário prioritários que permitam o pleno funcionamento dos serviços de alta complexidade.



As medidas têm como objetivo garantir que a transição do hospital para a gestão do GHC aconteça gradativamente, de forma planejada, integrada, com foco na melhoria contínua dos serviços 100% SUS prestados à população e das condições de trabalho para os profissionais da saúde.