Polícia Civil desmembrou inquérito e vai investigar contratação do PCS Lab pela Fundação Saúde

Rio - A Polícia Civil desmembrou, nesta quarta-feira (16), o procedimento que apura os falsos laudos emitidos pelo Laboratório PCS Saleme e instaurou novo inquérito para investigar a contratação da empresa pela Fundação Saúde . A ação se deu em decorrência das investigações sobre a contaminação por HIV de seis pacientes transplantados e a análise do material apreendido durante a Operação Verum, da Delegacia do Consumidor (Decon).

Nesta nova etapa, o trabalho policial vai contar com apoio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil e da Controladoria-Geral do Estado. "A força-tarefa do Governo do Rio visa à rápida elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades", disse a Civil por meio de nota. Ainda nesta quarta-feira (16), funcionárias da Fundação Saúde foram à Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, para prestar depoimento.

Referente ao primeiro inquérito, quatro pessoas foram presas . São elas: Walter Vieira, um dos sócios do PCS Lab Saleme; Ivanilson Fernandes dos Santos, responsável técnico do laboratório; Jacqueline Iris Bacellar de Assis, auxiliar administrativa que atuava no PCS Lab e assinou um laudo de HIV; e Cleber de Oliveira Santos, biólogo do laboratório que também assinou exames com resultados falsos.

MPRJ também investiga contratação



O Ministério Publico do Rio de Janeiro (MPRJ) também investiga possíveis irregularidades em contratos da Fundação Saúde com a empresa responsável por assinar os exames de HIV errados que provocaram a infecção pelo vírus em seis pacientes transplantados.

A apuração ocorre por conta dos vínculos dos donos da empresa Patologia Clínica Dr. Saleme com o ex-secretário de Estado de Saúde e deputado federal, Dr. Luizinho. Walter Vieira é casado com a tia do parlamentar, enquanto o outro sócio, Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, é primo dele. O político afirmou que conhece o laboratório há mais de 30 anos e garantiu que manteve a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior e que nunca participou da contratação deste ou de qualquer outro laboratório.

De acordo com a promotoria, o inquérito foi instaurado para verificar os indícios de irregularidades nos contratos e nos termos de ajuste de contas da Fundação Saúde com o laboratório. As investigações são da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital.

O MP apura, ainda, as condições sanitárias e operacionais do PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O estabelecimento está interditado desde a descoberta dos casos. O órgão entendeu que, apesar da interdição, é necessário apurar se a operação do laboratório "se dá em consonância com os parâmetros técnicos, normas sanitárias e procedimentos operacionais que orientam a realização de análises clínicas e patológicas", diz a portaria de instauração do inquérito.

O PSC Lab Saleme informou, nesta quarta-feira (16), que dará todo suporte necessário às vitimas assim que tiver acesso oficial à identidade delas; e que está à disposição das autoridades que investigam o caso.

"O laboratório foi contratado após vencer licitação na modalidade pregão eletrônico (227/23) realizada pela Fundação Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro", disse.



No mercado desde 1969, o PCS Lab Saleme realizou, nos últimos 12 meses, mais de 3 milhões de exames. Desde 1º de dezembro de 2023, quando começou a prestar serviços à Fundação Saúde, comprou pelo menos 900 testes para diagnóstico de HIV em amostras de sangue de doadores de órgãos, seguindo recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa.



Conforme informado pela imprensa, das 286 amostras submetidas a novo teste no HemoRio, 205 deram negativo para HIV, confirmando os laudos do PCS Lab Saleme, que aguarda o resultado das 81 amostras restantes."