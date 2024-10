Segundo os agentes, o material apreendido é de alta periculosidade - Divulgação / Bope

Publicado 16/10/2024 18:36 | Atualizado 16/10/2024 20:04

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram, nesta terça-feira (15), um artefato explosivo de uso militar durante uma operação no Conjunto César Maia, na Zona Oeste do Rio.

A equipe abordou um veículo Hyundai, que levantou suspeitas, e durante a revista, o explosivo foi localizado no porta-malas do carro. Segundo os agentes, o material apreendido é de alta periculosidade.

"Temos que nos conscientizar e focar em instruir as comunidades a não tocar, manipular ou interferir nesses artefatos. É importante para segurança de todos", informa a nota do Bope.

Os agentes reforçam que, ao identificar um objeto suspeito, é fundamental não tocar e informar imediatamente às autoridades competentes.

O Bope, com apoio ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), atuou na comunidade nesta terça-feira. Houve confronto no local. Durante a ação, um suspeito morreu.

Adolescente encontrado morto

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado em uma área de mata nesta quarta-feira (16) , na comunidade César Maia, Zona Oeste. Segundo os relatos, B.G.S.T havia desaparecido na tarde de terça-feira (15), durante uma operação da Polícia Militar na localidade.

Testemunhas relataram que B.G.S.T estava na rua quando o tiroteio começou e, assustado, teria tentado se refugiar em uma área de mata. Desde então, não foi mais visto. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte.