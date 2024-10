Cartaz do Disque Denúncia que confirma a captura de Maykon - Reprodução

Publicado 16/10/2024 18:03

Rio – Maykon Sales Correia, de 32 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (16), em Senador Camará, Zona Oeste, pelo crime de roubo qualificado. Ele era considerado foragido da Justiça do Pará.

De acordo com o Disque Denúncia, responsável por repassar as informações sobre a localização do indivíduo, policiais do 14º BPM (Gericinó) encontraram Maykon na Rua Otacílio Francesconi Porto, onde ele – que não ofereceu resistência à prisão – vinha morando.

Após a abordagem, os agentes identificaram que existia contra o homem um mandado de prisão condenatória, expedido pela Vara Criminal de Paragominas (PA), por roubo qualificado. A pena é de seis anos de reclusão em regime fechado.

Maykon foi encaminhado à 34ª DP (Bangu), para cumprimento do mandado de prisão, e, em seguida, a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde permaneceu à disposição da Justiça do Pará.

O Disque Denúncia pede que informações sobre criminosos no estado do Rio de Janeiro sejam enviadas pelos seguintes canais de comunicação: aplicativo Disque Denúncia RJ, central de atendimento (21 2253 1177 ou 0300 253 1177) e WhatsApp Anonimizado (21 2253-1177), uma técnica de processamento de dados que omite informações que possam identificar uma pessoa. O anonimato é garantido.