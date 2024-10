Publicado 17/10/2024 01:00

Na Manchete, Traficantes sequestram 9 ônibus para fazer de barricadas na Zona Oeste

Em Rio, Biólogo que assinou laudo falso de HIV pelo Laboratório PCS Lab é preso em aeroporto no Rio

Homem é preso na Ilha do Governador após abusar sexualmente de sobrinho autista, e divulgar imagens em redes sociais

Frente fria chega amanhã ao Rio e promete chuva para o fim de semana

Servidores realizam novo protesto contra gestão do Hospital Federal de Bonsucesso

Dia de homenagens à Santa Edwiges

Paes confirma Anitta, Caetano, Ivete e Bethânia no show da virada

No D, Sabrina Sato revela que está grávida

No Ataque, Último Fla x Flu do ano acontece hoje, às 20h, no Maracanã

Vasco completa sete jogos sem vencer ao perder para o São Paulo por 3 a 0, pelo Brasileirão

Em Economia, Naves do Conhecimento têm programação especial