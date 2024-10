Agentes do Tijuca Presente recuperaram a Lamborghini em frente à Quinta da Boa Vista - Divulgação/Segov

Publicado 16/10/2024 21:50 | Atualizado 16/10/2024 21:58

Rio – O rapper Xamã teve o carro, uma Lamborghini vermelha, avaliada em R$ 4 milhões, roubada na tarde desta quarta-feira (16), em frente à Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. De acordo com informações preliminares, um motorista particular conduzia o carro no momento do assalto, enquanto o artista participava de uma gravação.

Segundo a Secretaria de Governo (Segov), agentes do Tijuca Presente foram alertados por testemunhas sobre o assalto. Após buscas na área, o criminoso foi localizado, mas abandonou o automóvel e fugiu em uma motocicleta com auxílio de um comparsa. Apesar do cerco policial, a dupla não foi capturada.

O veículo foi encaminhado à 17ª DP (São Cristóvão). A reportagem de O DIA tenta contato com a assessoria de Xamã, mas não obteve retorno até o encerramento desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.