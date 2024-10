Caso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução/TV Globo

Caso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada FluminenseReprodução/TV Globo

Publicado 17/10/2024 08:14

Rio - Um homem morreu e outros três ficaram feridos, na madrugada desta quinta-feira (17), em um acidente durante uma perseguição com a Polícia Militar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) suspeitaram de um carro enquanto faziam patrulha no bairro Venda Velha. Ao tentarem abordar, os suspeitos atiraram e fugiram.

Houve confronto e perseguição, mas o carro em que os criminosos estavam bateu na Rua Angélica. Um dos homens morreu no local. Os três feridos foram socorridos e encaminhados à Upa do Jardim Íris. Não há informações sobre os estados de saúde.

Além disso, um quinto suspeito tentou fugir, mas acabou sendo preso. Na ação, foram apreendidos um revólver, duas réplicas de fuzis, um simulacro de pistola e munições.

Ainda segundo a PM, a área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência está em andamento.