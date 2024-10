Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/10/2024 06:56 | Atualizado 17/10/2024 07:00

Rio - Um intenso tiroteio entre facções rivais assustou moradores dos morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, na madrugada desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o policiamento está reforçado na região.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de rajadas de tiros. Segundo relatos, bandidos chegaram a invadir casas de moradores durante o confronto. A guerra ocorreu entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

Ao que tudo indica o Lacoste mandou… pic.twitter.com/0TFdkjbsQ5 — COMANDO DAS FAVELAS (@CDF0001) October 17, 2024

Ainda de acordo com a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para o local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Rotina de violência

Nos últimos anos, moradores dos morros do Fubá e Campinho vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.