Publicado 17/10/2024 00:00

Continua alta inadimplência no Brasil. Segundo dados do SPC, 67,54 mi de pessoas estavam negativadas em setembro, o que representa 40,91% da população adulta. Com economia patinando, dívidas bancárias são principal fator de pressão sobre consumidores.

Intenção de cortar despesas públicas é excelente, mas frase de Tebet é problemática. Ministra disse que "chegou a hora de levar a sério revisão de gastos". Só agora? Uso correto do suado dinheiro do povo deveria sempre ser prioridade em qualquer governo.