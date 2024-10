O investigado foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - Reprodução

Publicado 16/10/2024 19:55 | Atualizado 16/10/2024 20:01

Três Rios – Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira (16), um homem investigado por armazenar material com abuso sexual infanto-juvenil em Três Rios, no Centro-Sul do estado. Não há informações sobre qualquer parentesco entre as vítimas e o indivíduo.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi consequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do homem. Durante as buscas, a equipe identificou diversos arquivos com imagens de abuso sexual infanto-juvenil no computador dele.

Ainda segundo a corporação, ele foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 241-B (possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outro registro com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é reclusão de um a quatro anos, além de multa.