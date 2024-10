Cleber de Oliveira, biólogo do laboratório PCS Lab Saleme, foi preso na tarde desta quarta-feira (16) - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - Preso por falsificação de documento,, biólogo do PCS Lab Salema, disse em depoimento que prestou serviço de forma temporária na empresa e acredita que o laboratório usou de forma ilegal o registro dele para assinar os laudos. Cleber estava de férias e foi preso na tarde desta quarta-feira (16) ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Na Delegacia do Consumidor (Decon), na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, o biólogo mostrou-se surpreso com o envolvimento de seu nome na operação que investiga os seis casos de contaminação por HIV em pacientes transplantados. Na saída da delegacia, a advogada de Cleber, Gabriele Pereira, reafirmou o que foi dito pelo cliente em depoimento.

Jacqueline Iris Bacellar de Assis, auxiliar administrativa do mesmo laboratório. Segundo a defesa dela, o laboratório manipulou e forjou mensagens, documentos e laudos, utilizando indevidamente seu nome. As alegações de Cleber em sede policial se assemelham ao que foi dito por, auxiliar administrativa do mesmo laboratório. Segundo a defesa dela, o laboratório manipulou e forjou mensagens, documentos e laudos, utilizando indevidamente seu nome. Jacqueline foi presa na terça-feira (16).

Além de Cleber e Jacqueline, outras duas pessoas também estão presas. O grupo vai responder por crimes contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Walter Vieira, um dos sócios do PCS Lab Saleme, foi preso na segunda-feira (14). Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (16), a Justiça do Rio manteve a prisão dele.



Na mesma operação também foi preso o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos. Ele era contratado para fazer análise clínica do material que chegava da Central Estadual de Transplantes.

O PSC Lab Saleme informou, nesta quarta-feira (16), que dará todo suporte necessário às vitimas assim que tiver acesso oficial à identidade delas; e que está à disposição das autoridades que investigam o caso.



"O laboratório foi contratado após vencer licitação na modalidade pregão eletrônico (227/23) realizada pela Fundação Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro", disse.

"O PSC Lab Saleme informa que dará todo suporte necessário às vitimas assim que tiver acesso oficial à identidade delas; e que está à disposição das autoridades que investigamocaso.



O laboratório foi contratado após vencer licitação na modalidade pregão eletrônico (227/23) realizada pela Fundação Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



No mercado desde 1969, o PCS Lab Saleme realizou, nos últimos 12 meses, mais de 3 milhões de exames. Desde 1º de dezembro de 2023, quando começou a prestar serviços à Fundação Saúde, comprou pelo menos 900 testes para diagnóstico de HIV em amostras de sangue de doadores de órgãos, seguindo recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa.



Conforme informado pela imprensa, das 286 amostras submetidas a novo teste no HemoRio, 205 deram negativo para HIV, confirmando os laudos do PCS Lab Saleme, que aguarda o resultado das 81 amostras restantes."