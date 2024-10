Fundação Saúde informou que laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos vai prestar serviço à rede estadual - Renan Areias/Agência O Dia

O DIA, nesta quarta-feira (16). "A contratação está em fase de análise da documentação e de capacidade técnica", informou a SES. Rio - A Fundação Saúde informou que o laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos, segundo colocado da licitação em que o PCS Lab Salema saiu vencedor , vai prestar serviço à rede estadual do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio à reportagem de, nesta quarta-feira (16). "A contratação está em fase de análise da documentação e de capacidade técnica", informou a SES.

O laboratório vai assumir o serviço antes prestado pelo PCS Lab, com exceção do serviço de transplantes, que continuará sendo atendido pelo Hemorio. Rocha e Fonseca Diagnósticos ficou em segundo lugar no pregão porque ofereceu um desconto de 37%. Já o desconto oferecido pelo PCS Saleme foi de 37,01%.

O contrato com o laboratório anterior foi rompido após a SES descobrir que seis pacientes foram infectados pelo vírus ao passarem por transplantes. Nenhum deles estava infectado antes e o primeiro caso foi descoberto há um mês, quando um dos pacientes testou positivo para o vírus. Todos os exames de sangue dos doadores foram realizados pelo PCS Lab Saleme, contratado por licitação, e apresentaram falso negativo.



No site do laboratório, o Rocha e Fonseca se intitula uma empresa especializada em serviços de diagnósticos laboratoriais que possui como principal diferencial "a sua equipe formada por médicos com vasta experiência laboratorial e acadêmica nas principais universidades públicas do Rio de Janeiro".