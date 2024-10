Laíla, ex-diretor da Beija Flor, dará nome à praça pública no Maracanã, Zona Norte - Divulgação

Laíla, ex-diretor da Beija Flor, dará nome à praça pública no Maracanã, Zona NorteDivulgação

Publicado 17/10/2024 09:58

Rio - O ex-diretor de Carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, será homenageado e eternizado como nome de uma praça pública no Maracanã, na Zona Norte do Rio. A lei, proposta pela vereadora Luciana Boiteux (Psol), foi aprovada nesta quarta-feira (16) na Câmara Municipal.

O espaço, que estava sem nome, fica entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua Dona Zulmira, em frente ao Baródromo, bar temático de Carnaval. O homenageado atuou como diretor de harmonia em diversas escolas de samba, mas foi na Beija-Flor de Nilópolis que se tornou ídolo. Ele foi um dos responsáveis por levar a agremiação ao tricampeonato do Grupo Especial (1976, 1977, 1978).O ex-diretor faleceu em 2021, aos 78 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Ele será enredo da azul e branca para 2025 , com o nome "Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco João Vítor Araújo.Natural do Morro do Salgueiro, na Tijuca, Laíla começou sua trajetória no Carnaval ainda criança. Fundou uma escola mirim chamada "Unidos da Ladeira", onde se destacou e chamou a atenção da Acadêmicos do Salgueiro. Começou na vermelha e branca trabalhando na Ala dos Compositores, aos 14 anos, em 1957. Dez anos depois, em 1967, assumiu o cargo de diretor de Carnaval da agremiação.Laíla permaneceu na Salgueiro até 1975, quando o bicheiro Anísio o contratou, juntamente com o carnavalesco Joãozinho Trinta, para reforçar a Beija-Flor de Nilópolis que, até então, era uma escola pequena. Após a conquista do histórico tricampeonato, a agremiação da Baixada Fluminense começou a se destacar entre as maiores escolas de samba do Carnaval carioca, posto que ocupa até hoje.Em 1980, Laíla foi para a Unidos da Tijuca, contribuindo para que a escola subisse para o Grupo Especial pela primeira vez. Nos anos seguintes, passou pela Unidos de Vila Isabel e pelo Carnaval de Belém - PA, até retornar à Beija-Flor em 1989. Novamente ao lado de Joãozinho Trinta, a dupla promoveu o desfile do enredo "Ratos e Urubus, larguem minha fantasia", um dos mais emblemáticos da Sapucaí, que ficou marcado pela imagem do Cristo mendigo, com a frase "Mesmo proibido, olhai por nós", já que a imagem havia sido proibida pela Arquidiocese do Rio.Após novas idas e vindas, Laíla permaneceu na azul e branca de 1994 até 2018, conquistando nove títulos no período. O ex-diretor se aposentou em 2020. Em 2023, dois anos após a sua morte, deu nome ao Calçadão de Nilópolis, cidade da Beija-Flor.