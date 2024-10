Servidores federais realizam protesto contra nova gestão no Hospital Federal de Bonsucesso - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Servidores federais realizam protesto contra nova gestão no Hospital Federal de BonsucessoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 15/10/2024 11:28 | Atualizado 15/10/2024 12:05

Rio - O Ministério da Saúde determinou oficialmente que a gestão do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, passe para o Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre. A decisão foi publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União. Apesar disso, servidores federais realizam um protesto em frente a unidade impedindo a entrada dos novos gestores.

Ao DIA, a auxiliar de enfermagem e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio (Sindsprev/RJ), Cristiane Gerardo, informou que os trabalhadores não permitirão a mudança. A Polícia Federal acompanha a movimentação.



"Os servidores estão todos aqui na porta, nós não estamos deixando os Grupo Conceição entrar. A gente entende que eles estão vindo para pegar os recursos públicos e então estamos fazendo um protesto de resistência. Nós temos três denúncias no Ministério Público Federal, que infelizmente não está dando celeridade no processo de investigação. Pretendemos ficar aqui a vida toda se for necessário, aqui o grupo hospitalar não entra", disse.

Em relação aos funcionários, a portaria estabelece que, em até 90 dias, o Ministério da Saúde consulte os servidores públicos pertencentes ao quadro efetivo do Ministério e lotados na unidade para saber sua intenção em compor a força de trabalho do Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

"O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) poderá, por meio de sub-rogação, manter contratos já existentes no Hospital Federal do Bonsucesso, respeitada a legislação aplicável, bem como celebrar novos contratos e instrumentos congêneres", diz um trecho da decisão.

Desde abril deste ano, a gestão da unidade de Bonsucesso está sendo conduzida pelo Grupo Hospitalar Conceição , de Porto Alegre. No entanto, a medida só foi oficializada nesta terça (15). Esse não é o primeiro protesto realizado pelos servidores.

Segundo o Ministério da Saúde, as mudanças de gestão têm como objetivo a reestruturação dos hospitais federais do Rio, garantindo a eficiência dos serviços através de parcerias com outras instituições públicas, abrindo e ampliando a oferta de serviços à população, como o aumento de leitos e reativação do pronto-socorro.