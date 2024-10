Diversos alunos investem no curso de panificação - Divulgação

Diversos alunos investem no curso de panificaçãoDivulgação

Publicado 16/10/2024 00:00

"Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, pão gostosinho, gostosinho, gostosinho, quero mais um, mais um!". Os versos de uma antiga música da Xuxa revelam o quanto o alimento, um dos mais antigos e apreciados no mundo, é apreciado por todos, em especial para os brasileiros. De tão importante, a delícia matinal ganhou uma data para comemorar: 16 de outubro, Dia Mundial do Pão, instituído em 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros de Nova Iorque.

fotogaleria Em comemoração, o mercado de panificação no Brasil tem mostrado um crescimento elevado, impulsionado por uma série de fatores que vão desde a valorização dos produtos artesanais até a ascensão de hamburguerias com pães de qualidade. O Instituto Gourmet, referência em cursos de gastronomia, observa um aumento de 65% na procura pelo curso de panificação de 2023 para 2024. A demanda crescente ressalta a necessidade urgente de profissionais qualificados no setor. Uma pesquisa realizada pelo Senai em 2023 revela que o Brasil enfrenta uma escassez significativa de padeiros, com uma demanda de cerca de 70 mil profissionais não atendida.

Capitais que precisam de profissionais



São Paulo: Com a maior concentração de padarias e confeitarias do país, a cidade possui uma demanda estimada de 25 mil padeiros para atender a suas diversas casas de pão e a crescente cena de hamburguerias.

Rio de Janeiro: A capital fluminense enfrenta uma carência de aproximadamente 10 mil padeiros, especialmente devido à popularização de produtos artesanais e a necessidade de suprir os estabelecimentos de fast food que utilizam fabricação própria.



Belo Horizonte: A demanda na capital mineira gira em torno de oito mil padeiros, refletindo a cultura local de panificação e a popularidade dos pães artesanais e produtos de confeitaria.

Curitiba: Com um mercado de panificação em expansão, Curitiba apresenta uma necessidade de cerca de cinco mil padeiros, impulsionada por novas franquias e o aumento do interesse por produtos de panificação frescos e de qualidade. Além disso, o crescimento do número de franquias e fast foods que utilizam produtos de fabricação própria intensifica a necessidade por padeiros qualificados, uma vez que essas empresas buscam atender ao crescente interesse por alimentos frescos e de qualidade.



Oportunidades de trabalho



O cenário atual oferece oportunidades únicas. Com o aumento da procura por cursos de panificação, como os oferecidos pelo Instituto Gourmet, mais pessoas têm a chance de ingressar em um mercado lucrativo e em crescimento.O padeiro profissional exerce diversas funções, incluindo a produção de pães, seleção de materiais, criação de novas receitas e gerenciamento da cozinha e estoque. Além dos pães, ele também prepara bolos, salgados, doces e cafés, atestando a qualidade e a apresentação dos produtos.

As oportunidades de trabalho vão além das padarias, estendendo-se a restaurantes, mercados, cantinas, lanchonetes e até mesmo cruzeiros, hotéis e hospedarias. Com o aumento da demanda por pães saudáveis, a interação com nutricionistas também se torna uma área promissora para o padeiro, que pode produzir pães, massas e outros alimentos veganos e funcionais. Com base nas pesquisas, o cargo de padeiro/confeiteiro se inicia com um salário médio de R$ 1.271,00, podendo chegar até R$ 2.186,00, com uma média salarial de R$ 1.611,00 no Brasil. Para aqueles que optam por empreender, os rendimentos variam conforme a linha de produção e a quantidade de vendas mensais.

Carreira sólida

Os dados e tendências mostram que a formação em panificação não apenas é uma resposta a uma necessidade imediata, mas também uma oportunidade de carreira sólida e recompensadora. O Instituto Gourmet, com seu aumento de 65% na procura por cursos, oferece uma capacitação de primeira para quem deseja atuar como Padeiro Profissional. Completando nove anos de mercado, o Instituto Gourmet Brasil é a maior rede nacional de franquia especializada em cursos profissionalizantes na área da gastronomia. Criado para quem deseja empreender, ingressar no mercado gastronômico, obter formação profissional da área ou aprender por hobby, o Instituto Gourmet oferece opções de cursos de curta, média e longa duração, com flexibilidade nos horários, aulas práticas e foco na interação do aluno. Criada em 2014, a rede ingressou na franchising em 2017 e já conta com mais de 135 unidades abertas em todo o país.



Sonho de ter uma padaria



"Comecei na panificação como um fechamento de ciclo para o meu futuro. Após terminar confeitaria e cake desing que também fiz na unidade de Santa Cruz, pensei que fazer panificação seria o pacote completo para eu ter minha própria padaria que é o meu sonho ou trabalhar em uma. Além de que saber fazer seu próprio pão é muito bom pois você sabe a procedência e deixa do seu jeitinho, porque nada melhor do que fazer o que gostamos pois fazemos com amor’', diz Léo Marques dos Santos Silva.



História de amor puro

"Estou no meu quarto curso no Instituto Gourmet de Santa Cruz, já fiz doceiro, chef mix, padeiro e estou terminando gastronomia. Minha história com a panificação é amor puro. A melhor parte é a fermentação natural. Estou empreendendo e pondo em prática tudo o que aprendi no Instituto Gourmet. Hoje não tem um dia que eu não vá para a rua com minhas encomendas e volte com algo para casa, isso é resultado de muito trabalho, aprendizado e amor pelo que fazemos", conta Luciana de Ramos Vieira.

Melhoria da qualidade de vida

"Comeceu panificação no Instituto Gourmet Santa Cruz para aperfeiçoar minhas técnicas e crescer profissionalmente. Trabalho em um mercado, e por isso fui buscar o curso para melhorar o meu profissional e a minha qualidade de vida. Pensei comigo mesmo que seria algo que jamais conseguiria, porque não acreditava muito em mim, porém, ao chegar na unidade, fui tão bem recebido desde a recepção a finalização da minha matricula que não tinha como não me encantar com o lugar. Hoje eu exerço tudo que aprendo em sala de aula, absolutamente tudo! O curso me ajudou demais no trabalho pois aos poucos estou levando novas técnicas para lá, e estou crescendo profissionalmente", afirma Janderson Tertulino Nascimento.

Saiba mais

A história do pão é antiga. Ele teria surgido há mais de 6 mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Ali ele era considerado um alimento básico e era um símbolo de poder. Os pães preparados com trigo de qualidade superior eram destinados apenas aos ricos. Os egípcios se dedicavam tanto à iguaria que se tornaram conhecidos como 'comedores de pão'.