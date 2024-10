Prisão foi realizada pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 15/10/2024 21:33 | Atualizado 15/10/2024 22:45

Rio - Um soldado da Polícia Militar foi preso em flagrante, nesta terça-feira (15), durante uma operação da Polícia Federal que o investiga devido a apresentação de um diploma falso junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea/RJ).

Durante a ação, nomeada como Side Job, o agente foi detido pelo crime de posse irregular de munições de uso restrito e permitido. Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados ao alvo na cidade do Rio e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após uma denúncia do Crea e apontaram que o PM, para fins de registro no Conselho, apresentou um diploma falso de bacharel em Engenharia Civil. Além disso, o homem é sócio de empresas do ramo da construção civil, com atuação em Duque de Caxias.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e, em seguida, levado para um presídio. Além da posse ilegal de munições, ele responderá pelo crime de uso de documento falso, cujas penas somadas podem chegar até 12 anos de prisão.