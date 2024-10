Sidnei Carlos Alacrino de Oliveira, o Foca, é considerado foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 15/10/2024 19:29 | Atualizado 15/10/2024 19:32

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (15), um cartaz pedindo informações que indiquem a localização do traficante Sidnei Carlos Alacrino de Oliveira, conhecido como 'Foca', ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é apontado como integrante da quadrilha de roubo de veículos que já faturou R$ 30 milhões com vendas de peças. O grupo foi alvo de uma operação, que terminou com 11 presos.

A Polícia Civil realizou uma ação nesta terça como parte da nova fase da Operação Torniquete com o objetivo de cumprir 20 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada, contra investigados por integrarem uma organização especializada em roubo e furto de veículos, seguidos da desmontagem e comercialização de suas peças.

Durante a ação, os agentes atuaram nas comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e Baixa do Sapateiro e Timbau, no Complexo da Maré, na Zona Norte.

As investigações revelaram que a quadrilha, que era chefiada pelo traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro, morto em setembro deste ano , é responsável pela desmontagem de, aproximadamente, 80 veículos roubados ou furtados por semana, para fins de comercialização de suas peças e acessórios.

No esquema, os veículos roubados ou furtados são levados para as comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza, dominadas pelo TCP, onde são desmontados, tendo suas peças armazenadas em depósitos alugados em nomes de laranjas.

Em seguida os materiais são enviados para o Estado de São Paulo, por Robson Lopes Alves, conhecido como Tobah, - preso durante a operação desta terça - e Sidnei Carlos Alacrino De Oliveira Santos, o Foca, e de lá distribuídas para os Estados de Goiás, Santa Catarina e Bahia, onde são comercializados por ferros-velhos e lojas de autopeças, abastecendo o mercado clandestino de peças de veículos.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em ação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Foca pode enviar, de forma anônima, ao Disque Denúncia pela central de atendimento (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 2253-1177 e através do aplicativo Disque Denúncia RJ.