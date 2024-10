Material apreendido com o bandido - Divulgação

Publicado 15/10/2024 17:04

Rio - Um homem foi preso em flagrante no fim da noite de segunda-feira (14) com cerca de 6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio, na Ilha do Governador, Zona Norte. O suspeito, de 24 anos e natural de Rio Grande do Sul, pretendia embarcar em um voo com destino a Paris, capital da França.

Policiais federais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) efetuaram a prisão em flagrante ao identificar a droga escondida em um fundo falso da bagagem despachada e presa às pernas do passageiro.

Após a ação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.