Os pertences estavam na comunidade Chacrinha, em Jacarepaguá - Reprodução

Publicado 15/10/2024 22:37 | Atualizado 15/10/2024 22:47

Rio - A Polícia Civil indiciou, nesta terça-feira (15), Marllon Costa Ribeiro da Silveira, suspeito de aplicar um golpe de falsa mudança contra uma família de Todos os Santos, na Zona Norte.

O crime ocorreu em 6 de outubro, quando as vítimas, após verem um anúncio de serviço de mudanças nas redes sociais, entraram em contato com o responsável pelo serviço. De acordo com agentes da 26ª DP (Todos os Santos), a família começou a negociar os detalhes da mudança por meio de um aplicativo de mensagens com um homem que se apresentou como Márcio, suposto montador de móveis.

No dia da mudança, após retirar todos os pertences da residência, o suspeito interrompeu as comunicações e não entregou os bens no endereço combinado. Dias depois, Marllon voltou a entrar em contato com os familiares das vítimas, exigindo um pagamento de R$ 2.500 para devolver os itens roubados.

Os agentes conseguiram recuperar móveis, eletrodomésticos, documentos e roupas da família Reprodução

A polícia iniciou as investigações e conseguiu localizar o suspeito, que se apresentou na delegacia e revelou que os pertences estavam na comunidade Chacrinha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os agentes conseguiram recuperar móveis, eletrodomésticos, documentos e roupas da família.

Marllon foi indiciado pelos crimes de estelionato e extorsão. Ele já possuía duas anotações criminais por furto.