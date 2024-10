Os bandidos conseguiram fugir - Divulgação

Publicado 15/10/2024 19:37 | Atualizado 15/10/2024 19:39

Rio - Agentes do 16º BPM (Olaria) recuperaram uma carga de bebidas na Estrada do Quitungo, em Cordovil, Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (15).

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, durante patrulhamento na Rua Pedro Rufino, na entrada da Comunidade da Tinta, os policiais encontraram cinco suspeitos descarregando um caminhão.

Ao perceberem a presença policial, os homens fugiram para o interior da comunidade. Durante a ação, e um veículo e uma moto que estavam dando cobertura foram apreendidos. Após investigações na área, um suspeito de participação no roubo foi detido e levado à 38ª DP (Brás de Pina), onde o caso foi registrado.