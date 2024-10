Helder foi localizado nas proximidades da Comunidade do Jordão - Reprodução

Publicado 15/10/2024 18:27 | Atualizado 15/10/2024 19:00

Rio - Helder Carlos dos Santos Rubim foi preso nesta terça-feira (15) por agentes da 32ª DP (Taquara) por ser acusado de ordenar que traficantes espancassem e obrigassem sua própria mulher a subir o Morro do Jordão, na Taquara, Zona Oeste, de joelhos e usando uma coleira.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que foi brutalmente agredida desde a noite de segunda-feira (14) até as 5h da manhã desta terça. Segundo a mulher, Helder tinha a intenção de matá-la.



Ela relatou aos policiais que os traficantes a amarraram pelo pescoço com uma coleira e a forçaram a permanecer de joelhos, sendo tratada como um animal. Na sequência, jogaram gasolina em seu corpo e a empurraram de um barranco no alto da comunidade.



Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda e se refugiar na casa da mãe. Em seguida, ela procurou os agentes, que deram início às buscas por Helder e pelos outros envolvidos no crime.



Com o apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), o acusado foi localizado nas proximidades da Comunidade do Jordão e preso. Ele já possuía passagem pela polícia por roubo, tráfico e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A vítima foi levada ao hospital e, posteriormente, encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.



Durante o depoimento na delegacia, a vítima identificou três dos agressores: André Vieira Figueiredo, Laion de Souza Brito e Pablo Novais Gomes, que já haviam sido presos em flagrante por tráfico de drogas e porte de armas.