Tatiane Andrade prestou depoimento à Polícia Civil após denunciar o laboratório PCS Lab Saleme - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Tatiane Andrade prestou depoimento à Polícia Civil após denunciar o laboratório PCS Lab SalemePedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 15/10/2024 16:41 | Atualizado 15/10/2024 17:36

Rio - Tatiane Andrade, de 31 anos, vítima que teve resultado falso positivo para HIV pelo PCS Lab Salema , prestou depoimento na Delegacia do Consumidor, Zona Norte, na tarde desta terça (15). Acompanhada das duas filhas menores de idade, sendo uma de apenas 1 ano, a dona de casa disse que vive um grande trauma.

fotogaleria

Tatiana fez o exame em setembro de 2023, quando deu à luz na maternidade particular NeoMater, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O laboratório contratado em questão era o PCS Lab Salema, empresa investigada por erros em testes de HIV durante processo de transplante. Devido ao falso positivo, ela não amamentou e a criança precisou ficar quase um mês internada tomando coquetel antirretroviral.

Após prestar depoimento na Decon, Tatiana falou com a imprensa sobre o impacto que este erro causou na sua vida e em toda a família. Ela conta que sofreu com transtorno de estresse pós-traumático por acreditar que tinha contraído o vírus. "Até hoje eu tenho trauma porque não pude amamentar minha filha, não pude ter aquele contato de mãe e filha. Fiquei em choque porque ela ficou internada tomando coquetel. Passou um furacão na minha cabeça logo no momento que eu estava mais fragilizada", disse Tatiana.

A vítima afirmou que vai processar o laboratório e também a maternidade que contratou os serviços da empresa investigada. "Foi um erro. Viram que erraram, se esquivaram do erro e não falaram mais nada", concluiu.

O caso

A investigação envolvendo o PCS Lab Salema iniciou após a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) ter sido notificada sobre a contaminação de seis pessoas por HIV, após receberem transplantes de órgãos. Nenhum deles estava infectado antes e o primeiro caso foi descoberto há um mês, quando um dos pacientes testou positivo para o vírus. Todos os exames de sangue dos doadores foram realizados pelo PCS Lab Saleme, contratado por licitação, e apresentaram falso negativo.

O laboratório privado responsável por fazer os exames de sangue nos doadores fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e, de acordo com a SES, foi contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes. O estabelecimento teve o serviço suspenso logo após o caso ser descoberto e foi interditado cautelarmente.

O que dizem os investigadores

O secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou que as investigações iniciais apontam uma falha operacional de controle de qualidade nos testes de diagnóstico do vírus. O objetivo do laboratório era obter lucro.

O diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, André Neves, explicou que os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente, visando a "maximização de lucro, deixando de lado a preservação e a segurança da saúde dos testes". Segundo ele, "nessa lacuna, você flexibiliza e aumenta as chances de ter algum efeito colateral, esse efeito devastador que nós estamos analisando". O delegado não revelou quem ordenou a mudança na frequência das análises, porque o inquérito segue em sigilo.

Até o momento, três pessoas foram presas e uma segue foragida. O primeiro a ser preso foi um dos sócios, Walter Vieira, e o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos. Jacqueline Iris Bacellar de Assis , auxiliar administrativa que trabalhava no PCS Lab Saleme, se entregou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (15). Segundo as investigações, um dos laudos do laboratório foi assinado por Jacqueline. Ela também usou o registro profissional de biomedicina de outra pessoa.

Eles vão responder por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.