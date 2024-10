Moradores registraram a presença de viaturas pelas ruas - Reprodução / redes sociais

Publicado 15/10/2024 16:15 | Atualizado 15/10/2024 18:30

Rio - Um tiroteio assustou moradores da comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (15). A Polícia Militar realiza uma operação de combate ao tráfico de drogas e disputas territoriais entre facções rivais na região.

De acordo com a corporação, agentes do 20º BPM (Mesquita) atuam também no Conjunto da Marinha, desde as primeiras horas do dia. Moradores registraram a presença de viaturas pelas ruas.

A ação foi encerrada por volta das 18h, a PM informou que não houve relatos de confrontos armados, nem prisões e apreensões.