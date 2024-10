Obra "Ícaro" (1985) de Glauco Rodrigues - Reprodução

Publicado 15/10/2024 15:50

Rio - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) Arte, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, inaugura, nesta quarta-feira (15), a exposição gratuita "Guanabara, o abraço do mar". A abertura está marcada para às 19h e vai contar com apresentações artísticas e a presença de importantes nomes do segmento.

O acesso à galeria é gratuito e a mostra fica em exibição até 27 de fevereiro de 2025. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, Luiz Alberto Oliveira e Marcus Monteiro, a mostra expõe os diversos aspectos ecológicos, culturais e sociais da Baía de Guanabara.

Segundo Paulo Herkenhoff, a Baía é uma região construída pelo trabalho e arte - como expressão simbólica -, e é uma paisagem ímpar, com habitantes muito especiais.

“‘Guanabara, o abraço do mar’ é sobre um lugar que reconhecemos que tem muitas dimensões, é onde as primeiras sociedades, os povos originários, moraram. A mostra vai expor não somente o aspecto cultural e as paisagens, mas, também, os fatos interessantes que ocorreram nesse processo”, esclarece o curador.

Os resultados do tratamento hídrico da região e as multifacetas da Baixada Fluminense também serão focos da exposição, que conta com o apoio da Águas do Rio, que tem realizado um trabalho importante para a despoluição da Baía da Guanabara.

São sete municípios fluminenses que têm litoral na Baía, o manejo inadequado dos cursos d’água, a depredação das matas e a poluição crescente tornaram o abastecimento e o saneamento problemas agudos para os moradores das cidades que se distribuem à sua volta e que compreendem a maior parte da população de todo o Estado do Rio.

O trabalho de limpeza da distribuidora contribuiu para que mais de 80 milhões de litros de água contaminada com esgoto deixassem de ser despejados diariamente na Baía. O resultado já é demonstrado em sucessivos relatórios de balneabilidade em praias historicamente poluídas, como as do Flamengo e de Paquetá.

Da parceria entre as duas instituições nasceu a exposição que retrata a Baía desde o período histórico, aos marcos, e até os atuais impactos ao meio ambiente.

A mostra já reúne mais de 200 itens e mistura artistas de diferentes gerações, que ajudam a construir uma história sobre a Baía desde os povos originários até às emergências ambientais contemporâneas.

O principal conceito por trás da escolha das obras a serem expostas em Guanabara, o abraço do mar é exibir a ampla variedade de visões e práticas artísticas, correspondentes à diversidade natural da Baía e do bioma que a constitui - a Mata Atlântica -, e também a variada coleção de histórias que as populações vivenciaram em suas épocas.

A exibição conta com itens históricos, como as cerca de 40 obras da coleção Fadel; uma pintura em óleo sobre tela de linho, de Tarsila do Amaral; o projeto em papel do Parque do Flamengo, de Burle Marx; a vista da Barra tomada de Santa Teresa, de Charles Decimus Barraud; e o projeto original do brigadeiro Jacques Funck para fortificar a cidade do Rio de Janeiro.

Serviço

Exposição Guanabara, o abraço do mar

Terça a sexta, das 10h às 20h, sábado e domingo, das 10h às 18h.

Em cartaz até 27 de fevereiro de 2025.

Praia de Botafogo, 190.

Entrada gratuita.