PCS Lab Saleme está interditado desde a última semana e não presta mais serviço para unidade de saúdeRenan Areias/Agência O Dia

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) informou, nesta terça-feira (15), que instaurou um inquérito para apurar as condições sanitárias e operacionais do PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O laboratório é investigado por falhas em testes de HIV em doadores de órgãos , que provocaram a infecção pelo vírus em seis pacientes transplantados. O estabelecimento está interditado desde a descoberta dos casos.

As investigações são da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Região Metropolitana I. O órgão entendeu que, apesar da interdição, é necessário apurar se a operação do laboratório "se dá em consonância com os parâmetros técnicos, normas sanitárias e procedimentos operacionais que orientam a realização de análises clínicas e patológicas", diz a portaria de instauração do inquérito.

Nesta segunda-feira (14), uma ação da Polícia Civil descobriu uma falha operacional de controle de qualidade nos testes de diagnóstico de HIV feitos pelo PCS Saleme. Os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas as investigações apontaram que houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente, visando a redução de custos e aumento de lucros

Ainda segundo o MPRJ, o inquérito foi instaurado na última sexta-feira (11) e, a partir dele, foi expedido ofício para que o PCS deixe de prestar serviços de exames laboratoriais para atender as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Austin, Comendador Soares e Vila da Cava, em Nova Iguaçu. A medida também foi encaminhada ao secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, requisitando que, em dez dias, encaminhe ao órgão documentos e informações.

"Os exames não devem ser realizados até a total apuração dos fatos e responsabilidades em relação aos eventos relacionados aos transplantes", pontuou o Ministério Público. Após a divulgação do caso, na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) informou que o contrato com o laboratório foi encerrado em fevereiro deste ano, passando a ser administrado pelas OS responsáveis pela rede de atenção básica do município.





Além disso, o MP ainda investiga possíveis irregularidades na licitação, por conta dos vínculos dos donos da empresa com o ex-secretário de Estado de Saúde e deputado federal, Dr. Luizinho. Walter Vieira é casado com a tia do parlamentar, enquanto o outro sócio, Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, é primo dele. O político afirmou que conhece o laboratório há mais de 30 anos e garantiu que manteve a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior e que nunca participou da contratação deste ou de qualquer outro laboratório.