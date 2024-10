Laboratório investigado por contaminação de transplantes por HIV é alvo de operação - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 14/10/2024 08:25 | Atualizado 14/10/2024 12:05

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (14), uma operação com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no caso envolvendo transplante de órgãos infectados com vírus HIV. Na ação, duas pessoas foram presas, entre elas um dos sócios do laboratório PCS Lab Saleme - investigado por produzir os falsos laudos - Walter Vieira, e o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos.

Ginecologista, Walter é concursado do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi afastado do cargo público nesta sexta-feira (11). Segundo a prefeitura da cidade, ele exercia o cargo não remunerado como presidente do Comitê Gestor de Vigilância e Análise do Óbito Materno Infantil e Fetal da cidade.



O médico também é casado com a tia do deputado federal e ex-secretário de Saúde do estado do Rio, Dr. Luizinho. A empresa foi contratada pela Fundação Saúde, empresa pública do Governo do Rio, no mesmo período da gestão do parlamentar.

Dentre os alvos, são considerados foragidos Jaqueline Iris Barcellar, cuja a assinatura aparece em um dos laudos que atestaram que os doadores de órgãos não tinham HIV, e Cleber de Oliveira Santos, também técnico de laboratório que atuava no protocolo dos exames junto com Ivanildo.

Durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, o laboratório de análises clínicas PCS LAB Dr. Salame, com sede em Nova Iguaçu, precisou ser arrombado pelos policiais. O local é alvo das investigações e estava interditado desde a semana passada. Há suspeitas de que o grupo tenha falsificado laudos em outros casos além dos transplantes.

Ainda na ação, a irmã do Walter, Marcia Vieira, e o filho dele Matheus Vieira, foram conduzidos à Cidade da Polícia para esclarecimentos. Eles não são alvos de mandados de prisão.

Essa é a primeira fase da operação "Verum", conduzida pela Delegacia do Consumidor (Decon). As investigações indicam que os laudos, falsificados por um grupo criminoso, foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à contaminação de pelo menos seis pacientes. Um deles veio a falecer, com as causas da morte ainda sob investigação.



"Determinei imediatamente a instauração do inquérito, atendendo a determinação do governador para que os fatos fossem investigados com maior rigor e rapidez. Conseguimos elementos para representar pelas cautelares junto à Justiça em tempo recorde, para que os culpados sejam punidos com a maior celeridade", disse o secretário de Estado da Polícia Civil, Felipe Curi.



Os envolvidos são investigados por diversos crimes como as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.



"O crime é inaceitável e atenta contra a vida e a dignidade humana. Não descansaremos até que todos os envolvidos nesse esquema criminoso sejam identificados e punidos de acordo com a lei. A vida de inocentes foi colocada em risco, e o Estado não permitirá que esse tipo de crime fique impune", declarou o governador Cláudio Castro.

Procurado, o Dr. Luizinho afirmou que conhece o laboratório há mais de 30 anos e que ele foi dirigido, inicialmente, pelo pai de Walter. O político também lamentou o ocorrido e desejou ao fim das investigações "punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de contaminação".



Sobre o laboratório prestar serviços durante a sua gestão, o ex-secretário de Saúde garantiu que manteve a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior e que nunca participou da contratação deste ou de qualquer outro Laboratório.

O que diz o laboratório?



Em nota, a empresa se manifestou sobre o caso. "A defesa de Walter e Mateus Vieira, sócios do PCS Lab Saleme, repudia com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório, uma empresa que atua no mercado há mais de 50 anos. Ambos prestarão todos os esclarecimentos à Justiça.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos demais envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.

Entenda o caso

A situação foi descoberta no último dia 10 de setembro, segundo revelou a BandNews, quando um paciente transplantado foi ao hospital com sintomas neurológicos e teve resultado para HIV positivo. Logo depois, amostras dos órgãos doados pela mesma pessoa foram analisadas e outros dois casos confirmados. Há uma semana foi notificado que mais um receptor de órgãos teve o exame de HIV positivo, após o transplante, confirmando seis casos até o momento.



O laboratório privado responsável por fazer os exames de sangue nos doadores foi contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes. O estabelecimento teve o serviço suspenso logo após o caso ser descoberto e foi interditado cautelarmente. Com isso, os testes passaram a ser realizados pelo Hemorio.



Além da Secretaria de Saúde, o caso também é investigado pela Polícia Federal, bem como pelos Ministérios Público do Rio (MPRJ) e da Saúde, e o Conselho Regional de Medicina (Cremerj).