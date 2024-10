Vinicius Marinho foi abordado na saída de uma festa na Taquara, Zona Oeste - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 14/10/2024 10:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta segunda-feira (14), o chefe do tráfico da comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, Vinicius Marinho de Oliveira é responsável por liderar invasões à localidades rivais e ações violentas contra a PM. Quando foi abordado, na saída de uma festa na Rua José Perigault, o criminoso estava em uma Mercedes Benz com placa adulterada.



Vinicius é suspeito de ordenar ataques contra uma equipe do Bope e policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) em diferentes épocas. A corporação afirma que ele tem um perfil extremamente violento e possui extensa ficha criminal com passagens por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, corrupção ativa e desobediência.



Em agosto deste ano, Vinicius fugiu do sistema prisional e, segundo a Civil, desde então os tiroteios na região onde é influente aumentaram significativamente. O traficante cumpria pena por um latrocínio em 2015.

Na ocasião, o criminoso e outros dois comparsas simularam uma venda de ouro para atrair o tenente do Exército português Douglas Clemente Ferreira, de 29 anos. No ato da suposta compra, o trio roubou R$ 40 mil do militar e o assassinou com quatro disparos. Posteriormente, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado em Santa Cruz.



Participaram da ação policiais da 19ª DP (Tijuca), 26ª DP (Todos os Santos), 38ª DP (Irajá) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).