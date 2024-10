Publicado 15/10/2024 00:00

É aterrorizante o caso de transplantados no Rio que receberam órgãos infectados com HIV. Mudam os governantes, promessas são renovadas, mas permanece o descaso a com saúde pública. No País da impunidade, políticos não parecem preocupados com o sofrimento do povo.

Brasil perde dois gênios criativos. Ary Toledo e os sorrisos arrancados no fim de cada piada. Washington Olivetto e os comerciais que marcaram gerações. Mestres em encantar, ambos deixam enorme legado que servirá de inspiração para os mais jovens.