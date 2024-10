A iniciatiava é da Academia Brasileira de Literatura de Cordel - Pedro Ivo/ Agência O Dia

A iniciatiava é da Academia Brasileira de Literatura de CordelPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 14/10/2024 19:27 | Atualizado 14/10/2024 20:39

Rio - O Palácio Pedro Ernesto recebe, a partir desta segunda-feira (14), a exposição 'Literatura de Cordel. A mostra gratuita acontece até sexta (18), das 10h às 17h, no Saguão José do Patrocínio, na sede da Câmara dos Vereadores.



Durante esses cinco dias, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a Literatura de Cordel, uma expressão cultural com origem no Norte e no Nordeste do país, e que, desde 2018, é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Ao longo da exposição, artistas, pesquisadores e declamadores participarão do evento, exibindo folhetos, xilogravuras e livros, além de interagir com o público.



A iniciativa é do vereador Celso Costa, em parceria com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e acontece, por coincidência, no Dia do Professor. Ele acrescentou que a mostra surge com o objetivo de valorizar a cultura popular brasileira e o hábito da leitura.

O poeta e acadêmico Severino Honorato é uma das atrações do evento.