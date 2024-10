Três carros e um caminhão se envolveram em um engavetamento na Ponte Rio-Niterói, nesta segunda-feira (14) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/10/2024 17:34 | Atualizado 14/10/2024 19:01

Rio - Um engavetamento envolvendo três carros de passeio e um caminhão na Ponte Rio-Niterói, altura da Ilha do Mocanguê, sentido Niterói, complicou o trânsito na via no fim da tarde desta segunda-feira (14).

Duas vítimas moderadas foram socorridas pelo atendimento da concessionária Ecoponte e encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.



Há trânsito com pontos de retenção ao longo da via. De acordo com a Ecoponte, o tempo de travessia chegou a 48 minutos. Devido ao acidente, há reflexos na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos.