Águas do Rio realizou manutenção em tubulação na Vila Valqueire, nesta segunda-feira (14)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 14/10/2024 17:16 | Atualizado 14/10/2024 17:58

Rio - Equipes da Águas do Rio finalizaram, por volta das 16h30 desta segunda-feira (14), o reparo emergencial na Rua das Rosas, na Vila Valqueire, Zona Oeste, em razão de um vazamento na tubulação . Desde domingo (13), moradores e comerciantes de 25 bairros das zonas Norte e Oeste passaram a enfrentar problemas por causa do incidente.

Agora, a distribuição de água tratada entrará em processo de normalização nas localidades afetadas, podendo levar até 72 horas para ser regularizada, especialmente em regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição.

Durante este período, a população deverá seguir com o racionamento do uso da água para realizar tarefas cotidianas, como beber, lavar louça e tomar banho. O morador da Vila Valqueire, Leandro Faustino Pitanga, tem feito isso desde quando soube do vazamento na tubulação. Segundo ele, desde domingo, a falta de água tem atrapalhado bastante o dia a dia. "Além da ingestão da água, tem faltado para lavar roupas, tomar banho, lavar as mãos e cozinhar. Somos cinco pessoas aqui em casa, então ficar comprando água é um desafio, pois ela é usada para muitas coisas", disse.



O morador da Praça Seca, Josias Barbosa, também foi impactado pelo vazamento. "A falta de água está afetando a rotina da minha família. Estamos evitando lavar roupa e banhos mais demorados", disse. Josias também contou que para evitar o desperdício removeu o cano da pia e está armazenando ela em um balde. "Essa água a gente está jogando no vaso", afirmou.

A comerciante Nancy Ribeiro tem uma pastelaria na Vila Valqueire. Ela diz que não chegou a ser impactada pela falta de água, mas muitos idosos que moram na região sim. "Aqui não chegou a faltar de ontem para hoje. Agora de tarde faltou água por cerca de 1 hora, mas logo depois voltou. Mas conheço muitos idosos que moram aqui próximo e que sofreram com isso. Sem dúvidas eles foram os mais prejudicados", disse.

Ao todo, 24 bairros da Zona Norte e a Vila Valqueire foram afetados. São eles: Abolição, Água Santa, Bento Ribeiro, Cachambi, Cavalcanti, Campinho, Cascadura, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenheiro Leal, Encantado, Inhaúma, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Marechal Hermes, Maria da Graça, Méier, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Sampaio e Todos os Santos.

O serviço de repavimentação na Rua das Rosas, em Vila Valqueire, também já foi iniciado e deverá ser totalmente finalizado até terça-feira (15).

A concessionária Águas do Rio orienta os clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.