Navio São Luiz deixou o Porto do Rio após ficar abandonado por anos - Marcos Porto/ Arquivo O Dia

Publicado 14/10/2024 13:17 | Atualizado 14/10/2024 13:31

Rio - O navio graneleiro NM Luiz, conhecido no Porto do Rio como São Luiz, deixou a cidade na manhã de domingo (13). O barco ficou ancorado por dois anos, após ter colidido na Ponte Rio-Niterói em novembro de 2022, episódio que chamou a atenção das autoridades para o número de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara.

A manobra para deixar o porto começou às 7h da manhã e durou quatro horas e meia. O barco saiu da poligonal às 11h30. Poligonal é o nome do perímetro marítmo em que o Porto do Rio possui autoridade. O navio foi comprado por uma empresa da Turquia. A manobra para deixar o porto começou às 7h da manhã e durou quatro horas e meia. O barco saiu da poligonal às 11h30. Poligonal é o nome do perímetro marítmo em que o Porto do Rio possui autoridade. O navio foi comprado por uma empresa da Turquia.

"Para sair de onde estava ancorado, o veículo foi rebocado por quatro máquinas chamadas rebocadores azimutais", informou o assessor de comunicação da PortosRio, Wallace Gross.

O São Luiz foi objeto de uma ação judicial iniciada pela Companhia Docas do Rio de Janeiro. Em 2021, a Justiça já havia determinado que a empresa Navegação Mansur, proprietária do navio, retirasse a embarcação da Baía de Guanabara. Após o processo, o navio foi leiloado à empresa turca Rota Shipping e navega rumo ao país estrangeiro com a ajuda de rebocadores oceânicos.

O cargueiro estava à deriva quando colidiu com a Ponte Rio-Niterói no dia 14 de novembro de 2022, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. Engenheiros avaliaram, na época, consequências do acidente e asseguraram que não houve danos à estrutura. Uma ventania arrebentou as amarras que ancoravam o navio desde 2016, deixando-o à deriva.