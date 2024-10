Mês de setembro teve aumento de 614% nos furtos - Divulgação

Publicado 14/10/2024 14:22 | Atualizado 14/10/2024 15:01

Rio - Um relatório da Águas de Niterói registrou um aumento de 116% no número de furtos de hidrômetros na cidade da Região Metropolitana do Rio. Entre janeiro e setembro deste ano, mais de 700 equipamentos foram furtados, superando o mesmo período de 2023, com 320 ocorrências.



Os bairros mais afetados pelos roubos foram Santa Rosa, Icaraí, Centro, Fonseca, Barreto e Largo da Batalha, com 81% dos casos.



Comparando apenas o mês de setembro, a diferença entre 2023 e 2024 é ainda maior, com aumento de 614% neste ano e maior incidência nos bairros de Centro, Fonseca e Engenhoca.



A empresa solicitou apoio das forças de segurança e pediu para que operações nos ferros-velhos da cidade sejam realizadas, com o intuito de impedir a receptação de material roubado.



As penas para o crime de furto de hidrômetros variam de um a quatro anos de prisão



A companhia destaca ainda que esse tipo de furto provoca prejuízos para a população, que fica desabastecida até o problema ser resolvido e que a ocorrência também impacta negativamente no abastecimento da região, porque a rede perde pressão após o aparelho ser retirado.



Contato

Se for identificado um furto de hidrômetros, a Águas de Niterói pede que se entre em contato pelo Whatsapp (21) 97211-8064, pelo telefone 0800 723 1222 ou pelo aplicativo Cliente Águas.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu. Já a Polícia Civil informou que, por meio das delegacias distritais de Niterói investiga todos os casos registrados e comunicados nas unidades. Confira a íntegra:

"Os agentes coletaram imagens de um autor de furtos e estão em diligências para identificá-lo. Ferros-velhos também já foram fiscalizados para verificar indícios de crime de receptação. A Polícia Civil acrescenta que as unidades realizam monitoramento, levantamento de informações de inteligência, coleta imagens de câmeras de segurança e desenvolvem ações para identificar envolvidos em diferentes elos da cadeia criminosa, como furtadores e receptadores.



A instituição reforça a importância da comunicação dos delitos nas delegacias, seja pela própria concessionária ou possíveis vítimas de cada área, para que os casos sejam investigados e os autores identificados e responsabilizados criminalmente."