Vazamento na rede de distribuição de água aconteceu na Rua das Rosas, Vila Valqueire - Reprodução / BDRJ

Publicado 14/10/2024 08:49 | Atualizado 14/10/2024 08:50

Rio - Mais de 20 bairros da Zona Norte estão sem abastecimento de água na manhã desta segunda-feira (14), em razão de um reparo emergencial da Águas do Rio em uma rede de distribuição que passa pela Rua das Rosas, na Vila Valqueire, Zona Oeste.

Segundo a concessionária, o problema se deve a um vazamento no sistema, que aconteceu neste domingo (13), e que, por ser um "serviço complexo", envolvendo uma tubulação de grande porte, o fornecimento de água precisou ser interrompido.



Ao todo são 25 bairros afetados, sendo 24 da Zona Norte e a Vila Valqueire. São eles: Abolição, Água Santa, Bento Ribeiro, Cachambi, Cavalcanti, Campinho, Cascadura, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenheiro Leal, Encantado, Inhaúma, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Marechal Hermes, Maria da Graça, Méier, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Sampaio e Todos os Santos.



Ainda de acordo com a concessionária, o corte pode resultar em falta d'água nesses locais. A empresa orienta que "os moradores afetados reservem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo neste período".



A Águas do Rio ressalta que, após a conclusão dos reparos, a distribuição de água tratada entrará em processo de normalização nas localidades afetadas, podendo levar até 72 horas para ser regularizada, "especialmente em regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição."