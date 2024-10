Quadrilha usava disfarces para furtar casas na Ilha do Governador; celulares, tablets e joias foram subtraídos - Reprodução

Publicado 13/10/2024 22:02

Rio - Seis colombianos foram presos em flagrante por integrarem uma quadrilha especializada em furtos de residência, na manhã deste domingo (13), na Penha, na Zona Norte. Segundo as investigações, o grupo usava peruca, bigode postiço, óculos e bonés como disfarces para cometer os crimes.

De acordo com a Polícia Civil, os furtos foram realizados em casas da Ilha do Governador, na Zona Norte. Os agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) vinham monitorando o grupo há pelo menos uma semana, e dentro de um veículo utilizado pela quadrilha, a equipe encontrou os materiais que eram utilizados pelos bandidos para evitar um possível reconhecimento pelas vítimas.

Segundo o apurado, o carro foi alugado por Nixon Alexander Hernandez Alvarez, que atua como o motorista do grupo. Além dele, também foram presos Jhon Alejandro Galvis Perez, Edey Yamiled Arias Villegas, Sirley Tatiana Mendez Guanume, Leonardo Fabio Gonzales Frango e Santiago Ortiz Lancheros.

Questionados sobre os fatos, os criminosos alegaram não entender a língua portuguesa. No local, onde eles foram encontrados, os policiais recuperaram grande quantidade de joias, cordões, pulseiras, anéis, brincos, relógios, máquinas de cartão, celulares, laptops, tablets, e documentos variados, itens que, possivelmente, foram furtados. Todo o material foi apreendido.



"As investigações indicam que os indivíduos flagrados são integrantes de uma organização criminosa especializada em crimes de furto a residência, que atua no Rio de Janeiro. Os criminosos possuem uma verdadeira habilidade para arrombar as portas dos imóveis e subtraem os pertences das vítimas de forma muito ágil. O crime sempre ocorre quando as vítimas saem das residências. OS grupo monitora o local e quando tem certeza que o imóvel está vazio, arrombam e furtam, deixando o local rapidamente", explicou o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP.



Segundo o delegado, algumas das vítimas reconheceram os bens apreendidos como pertencentes a elas e identificaram, por meio de imagens de câmeras de segurança, Leonardo Frango e Edey Villegas como participantes diretos dos crimes. Ambos foram flagrados furtando os imóveis.

Todo o grupo foi autuado em flagrante pelo crime de organização criminosa e vão responder pelos furtos.



"É importante que as vítimas compareçam em sede policial para efetuar o reconhecimento dos acusados e recuperar seus bens. Diante da grande quantidade de bens apreendidos com esta organização criminosa, verificamos que os acusados vêm praticando os furtos de forma reiterada", completou Santoro.



As investigações seguem para identificar os demais integrantes da quadrilha e localizar quem são os receptadores dos bens furtados das residências. Os celulares apreendidos com o grupo serão analisados e auxiliarão nas investigações.

"A Polícia Civil está trabalhando para recuperar a maior quantidade de bens das vítimas e desbaratar esta Organização Criminosa composta por estrangeiros que estão no Brasil cometendo crimes desta natureza", destacou o delegado.