Maria Fernanda da Costa, de 17 anos, foi selecionada - Ana Cabral / Seeduc

Publicado 13/10/2024 17:04

Rio - A ficha de Maria Fernanda Santana da Costa, de 17 anos, ainda não caiu. Aluna do Ciep 117 Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-Estados Unidos, em Nova Iguaçu, ela está feliz e surpresa por ter sido a única estudante da rede estadual selecionada para participar do programa imersivo Honeywell Leadership Challenge Academy, que será realizado no US Space and Rocket Center, no Alabama (EUA), de 27 de outubro a 1º de novembro. Com passaporte e visto garantidos, a jovem tem embarque marcado para o próximo dia 24, em sua primeira viagem internacional.



"Eu ainda estou sem acreditar que fui escolhida para participar do programa. Foi tudo muito rápido. Num dia, estava fazendo a inscrição e entregando o passaporte. E uma semana depois, recebi uma ligação dizendo que fui aceita. Na hora, surtei, comecei a gritar nos corredores da escola e falei para as minhas amigas, que gritaram também. Foi uma festa", conta Maria Fernanda, que está na 3ª série do Ensino Médio.



A estudante lembra que, quando fez a inscrição para o programa, também teve que escrever um texto, falando de seu envolvimento em projetos de robótica na escola, construção de foguetes de garrafas pet e até criação de um sismógrafo. Outro passo importante foi a gravação de um vídeo, em inglês, no qual ela se apresentava e explicava por que deveria ser escolhida. Com a vaga conquistada para a maior jornada de sua vida, Maria Fernanda já pensa em voos na futura carreira.



"Ainda não sei o que quero fazer, mas acho que essa vai ser uma experiência incrível para mim, que realmente pode me ajudar a decidir por uma profissão. Desde criança, sempre gostei de ajudar pessoas, de liderar, de criar coisas", afirma a jovem.



Um dos critérios de seleção foi a participação de Maria Fernanda em programas da ONG Junior Achievement (JA Rio de Janeiro), que atua no país desde 1999. A estudante se destacou nos três meses de curso do Projeto Miniempresa, aplicado pela instituição em escolas públicas do Rio de Janeiro. Este ano, 12 unidades escolares da rede estadual na Baixada foram escolhidas para receber o programa.



Ao lado de outros 24 alunos, Maria Fernanda criou do zero e presidiu a miniempresa Velorix, que produziu uma vela aromática que também servia como repelente natural, tudo 100% sustentável. Durante o curso, os estudantes se dividiram em cinco diretorias ou áreas de atuação: RH, finanças, produção, marketing e vendas. Eles venderam mais de 100 unidades e conseguiram um lucro superior a R$ 900, repartido entre todos no fim do projeto.

Na cerimônia de formatura, em setembro, o trabalho foi premiado com o 1º lugar na categoria Produção, 2º em Gestão de Pessoas, 3º em Marketing, 3º no Desafio Nexa e 3º em Equipe Empreendedora.



Durante uma semana, no Space and Rocket Center, no Alabama, Maria Fernanda e outros quatro estudantes do Brasil participarão de atividades práticas, simulações de missões espaciais, desafios de engenharia e muito mais.