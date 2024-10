Teatro Grajaú reabriu, neste fim de semana, com a peça ’A Pequena Sereia’ - Arquivo pessoal

Publicado 13/10/2024 20:32

Rio - Moradores do Grajaú, na Zona Norte, comemoraram, neste fim de semana, a reabertura do Teatro Grajaú, que estava fechado há quase 20 anos . Com capacidade provisória para 380 pessoas, o espaço, que fica dentro do Grajaú Tênis Clube, promoveu duas apresentações do espetáculo infantil "A Pequena Sereia".

A gestora comercial Ana Christina Sued, de 41 anos, que ajudou a custear as obras de revitalização, levou o filho de 3 anos para comemorar o Dia das Crianças. "Como faço parte desse projeto desde quando tudo estava sendo pensado e sonhado, poder presenciar a reabertura, vendo como estava antes, e o resultado foi maravilhoso. Sou nascida e criada no Grajaú, e moro aqui a minha vida toda, mas nunca tinha ido ao teatro do clube. Desfrutar desse novo espaço foi emocionante", festejou Ana.



A gestora comercial contou que, além do filho, ela e o marido também levaram a afilhada, de 9 anos: "Eles não desgrudaram os olhos do palco em nenhum momento e, assim que acabou, já pediram para retornarmos e assistirmos a outras peças. Ficou bem cheio, e também foi gratificante ver todas essas pessoas abraçando o teatro."

O trabalho para reabrir o espaço começou em setembro do ano passado, quando o atual gestor do teatro, Ludoviko Vianna, buscava um lugar para dar aulas de teatro. Após acordo com a diretoria do clube, as oficinas começaram há dois meses, quatro vezes por semana.

O primeiro passo foi limpar o espaço, que estava servindo de depósito. Em seguida, foram realizadas pintura, descupinização e obras na estrutura de sustentação do palco, além de uma reforma na parte elétrica.



A técnica de enfermagem Renata Calassara, 43, também levou a filha para assistir à reabertura. "O estado estava muito bom, as cadeiras, limpeza, o palco… Eu e minha filha gostamos demais da peça, e já estamos planejando ir ao próximo espetáculo. Ela ficou tão encantada com a apresentação que já está pensando em fazer aulas de teatro. Gostou muito da história e do cenário, estava tudo muito lindo", elogiou.

Luis Felipe Batista, motorista de aplicativo, 45, que conferiu a peça neste domingo (13), fez coro. "Essa foi uma belíssima iniciativa, que revitaliza tanto o clube quanto o bairro. Fiquei muito feliz ao ver a reinauguração. Desejo meus parabéns aos envolvidos, e espero que todos tenham muito sucesso na administração do teatro", afirmou.

O gestor Ludoviko Vianna contou que os sentimentos ainda são "muito novos e intensos", e que está muito feliz com o apoio recebido do público. "Não imaginava que todo esse trabalho daria tanto resultado. Agradeço a todo mundo que veio, por acreditar no meu trabalho".

"É tudo muito surreal, você chega em um lugar que já está fechado há mais de 20 anos, aquele cenário bem filme de terror, muita poeira, rato, barata, cupim, teia de aranha… Limpamos tudo e, em três meses, já estava funcionando. Como uma pessoa nascida na periferia de Nova Iguaçu, que sempre sonhou em ter um teatro, pude ver que tudo sempre foi possível, apesar da dúvida interna constante. A cada conquista, vejo que posso mais, e isso vai me fortalecendo", completou.

Apesar da abertura e do avanço da reforma, o gestor destacou que mais melhorias precisam ser feitas para receber artistas e o público. Os próximos passos são instalar mais dois aparelhos de ar-condicionados, revestir os assentos de madeira, instalar cortinas nas portas para tampar a iluminação externa, concluir os camarins, aumentar a estrutura de iluminação cênica e reestruturar a fachada. "Também precisamos finalizar a reforma do mezanino, que ainda está fechado, para usufruirmos da capacidade máxima de 420 pessoas", revelou Ludoviko.





História



Aberto nos anos 1940, o Teatro César Fabri, nome original, fazia sucesso com peças infantis e integrava o roteiro de lazer das famílias da região do Grajaú, Tijuca, Méier, Maracanã e até mesmo de Jacarepaguá, por conta da autoestrada que liga os dois bairros. Pelo amplo palco de madeira, já se apresentaram grandes nomes das décadas dos anos 1950 e 1960, além de Elba Ramalho e Oswaldo Montenegro.

O segundo espetáculo do teatro, "Onde está Drácula?", acontecerá no próximo domingo (20). A meia-entrada custa R$ 25 e pode ser adquirida na plataforma Sympla . Os valores arrecadados serão revertidos nas obras de revitalização. A peça será dirigida por Priscila Manso.

O endereço é Avenida Engenheiro Richard, 83, Grajaú.

* Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci