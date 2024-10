O caso está sendo investigado na 57ª DP, em Nilópolis - Arquivo

O caso está sendo investigado na 57ª DP, em NilópolisArquivo

Publicado 13/10/2024 15:55

Policiais da 57ª DP (Nilópolis) estão investigando a acusação de que um homem teria batido em sua mulher falando que ela deveria sair de casa, no bairro Cabuís, em Nilópolis. O caso veio à tona porque Lizandra Gama dos Santos, de 29 anos, gravou um vídeo da agressão e o encaminhou para amigos de WhatsApp pedindo ajuda. Pouco depois, a postagem viralizou. No vídeo, ele coloca a mulher no chão e a imobiliza sem deixá-la se movimentar. Diz para a mulher ir para a casa da avó e ela reclama dizendo que ele está machucando e irá chamar a polícia.

Cansada da situação, Lizandra resolveu tomar uma atitude e chamou a polícia para denunciar o marido, o autônomo Luiz Carlos Clemente de Oliveira, de 35 anos, com quem tem três filhos. "Fui agredida e não foi a primeira vez. São 10 anos vivendo nesse ciclo e dessa vez resolvi dar queixa. Eu não denunciei antes porque era totalmente dependente dele. Tinha medo de os meus filhos passarem algum tipo de necessidade, mas não aguentava mais passar por essa situação. Ele queria que eu saísse de casa com três crianças", desabafou.

De acordo com um familiar que pediu para não ser identificado, as agressões acontecem há algum tempo. "Por conta das ameaças, ela tem medo, já ficou com trauma. Só que hoje (domingo) esse vídeo vazou e tornou-se público. Ele a ameaça de morte".

Todos os familiares e amigos estão muito preocupados com o que possa acontecer. "Quando o pai morreu, ela tinha apenas 8 anos. Então, o marido acha que Lizandra não tem família. A tendência é ele matá-la. EEstive com ela sábado. Acho que deveria ser ouvida na Delegacia de Atendimento às Mulheres e por uma psicóloga. Estou tomando remédios por conta dessa situação, mas não posso fazer nada", completa o familiar.

Policiais da 57ª DP vão ouvir os envolvidos nos próximos dias.