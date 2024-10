Teatro Grajaú reabre com espetáculo para ajudar revitalização - Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Teatro Grajaú reabre com espetáculo para ajudar revitalizaçãoPedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 11/10/2024 16:27 | Atualizado 11/10/2024 17:56

Rio - Após quase 20 anos fechado, o Teatro Grajaú voltará a receber o público neste fim de semana. A reabertura é o resultado de um trabalho iniciado em setembro do ano passado, quando o atual gestor Ludoviko Vianna buscava um espaço para dar aulas de teatro no bairro.

fotogaleria



Com capacidade para 420 pessoas, o teatro fica no Grajaú Tênis Clube, na Zona Norte. Pelo amplo palco de madeira, já se apresentaram grandes nomes das décadas dos anos 1950 e 1960, além de Elba Ramalho e Oswaldo Montenegro. Com capacidade para 420 pessoas, o teatro fica no Grajaú Tênis Clube, na Zona Norte. Pelo amplo palco de madeira, já se apresentaram grandes nomes das décadas dos anos 1950 e 1960, além de Elba Ramalho e Oswaldo Montenegro.

Por trabalhar no Theatro Municipal, no Centro do Rio, Ludoviko Vianna havia se mudado de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para o Grajaú para reduzir o tempo gasto em deslocamento. Ele lembra da sensação que teve ao conhecer o espaço no Grajaú Tênis Clube, o primeiro a lhe abrir as portas no bairro.

"Na hora que eu entrei, eu fiquei enlouquecido, encantado. Só precisava de visão técnica e vontade de fazer. Eu já trabalho com teatro há mais de 30 anos. Chamei a galera que trabalha comigo e todos ficaram tão encantados quanto eu", recorda.

Aberto nos anos 1940, o Teatro Cesar Fabri, nome original, fazia sucesso com peças infantis e integrava o roteiro de lazer das famílias da região do Grajaú, Tijuca, Méier, Maracanã e até mesmo de Jacarepaguá, por causa da autoestrada que liga os dois bairros.

"É um teatro clássico no Rio de Janeiro bem no coração do bairro. É uma coisa muito séria reabrir um espaço histórico. Todos os dias que a gente abre, alguém que já viu funcionando há 20 anos sempre tem uma fala emocionada, que frequentava, vinha com a mãe ou com a filha. Faz parte da história da região", diz Vianna.

Remontando à sua tradição de espetáculos infantis, o Teatro Grajaú vai estrear a peça "A Pequena Sereia", no horário das 15h. Ao ser reaberto, o espaço ainda não estará funcionando com a capacidade completa. Neste primeiro momento, serão 380 lugares. O mezanino segue fechado. "Um dos objetivos de fazer o espetáculo é levantar mais fundos para poder concluir a revitalização", explica Ludoviko.



As portas do local se abriram há dois meses com aulas de teatro, que funcionam quatro dias por semana. O primeiro passo foi limpar o lugar, que estava servindo de depósito. Em seguida, foram realizadas pintura, descupinização e obras na estrutura de sustentação do palco, além da reforma na parte elétrica. O sonho começou a virar realidade graças ao apoio recebido em prol do projeto. Entre os apoiadores estão os professores de teatro, o presidente do Grajaú Tênis Clube, Sérgio Sapo, a academia Grajau Gym, que funciona no local, e o Projeto Transborda.



O grupo conseguiu doações de itens do Theatro Municipal, realizou "vaquinhas" e investimentos próprios para começar a revitalização, e a procura pelo espaço já começou. No entanto, Ludoviko Vianna destaca que mais melhorias precisam ser feitas para receber artistas e o público com a qualidade que o teatro merece.

Os próximos passos são concluir a climatização, que precisa de outros dois ar-condicionados, revestir os assentos de madeira, instalar cortinas nas portas para tampar a iluminação externa e aumentar a estrutura de iluminação cênica. O teatro também precisa adquirir um som.



"As pessoas que vierem vão gostar muito, principalmente quem viu antes. Mas, como gestor, a gente sabe que precisa de mais. Vamos nos apresentar neste final de semana porque a estrutura já comporta o público com o mínimo de conforto e infraestrutura para os artistas. Mas, precisaremos de mais dois ar-condicionados para o verão, por exemplo", explica.

A obra que vai reabrir o teatro, "A Pequena Sereia", é baseada no texto de Hans Christian Andersen e promete encantar crianças e adultos. Os ingressos para os espetáculos de sábado e de domingo podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla . A meia-entrada custa R$25 e a inteira, R$50. É possível contribuir com a revitalização do espaço através de ingressos solidários no site de compras.

Serviço

Espetáculo: A Pequena Sereia

Data e horário: 12 e 13 de outubro, às 15h

Local: Teatro Grajaú, dentro do Grajaú Tênis Clube

Endereço: Av. Engenheiro Richard, 83 - Grajaú, Rio de Janeiro

Classificação: Livre

Ficha técnica

Direção: Ludoviko Vianna

Elenco: Oahinni Sabbas, Matheus Quinelato, Priscila Manso, Marina Dib, Elton Castro, Giovanni Ferreira e Ludoviko Vianna

Figurino: Priscila Manso

Produção: Jackson Gonçales

Assitente de Produção: Matheus Nanes

Realização: Teatro Grajaú

Apoio: Projeto Transborda

Patrocínio: Grajaú Tênis Clube, Wagner Coe Consultoria e Assessoria, Otaner Roupas, Academia Grajaú GYM, Gerenciamento e gestão de Obras - Marcus Sinzina, Maria Flor, Academia de Futsal Sérgio Sapo, YES Idiomas - Grajaú