Caso foi registrado na 58ª DP (Posse)Reprodução

Publicado 11/10/2024 15:32

Rio - Um homem ficou ferido nas partes íntimas durante um tiroteio com policiais militares, nesta quinta-feira (10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, um agente também ficou ferido na ação.

Policiais do 20º BPM (Mesquita) receberam informações de que um criminoso vinha realizando roubos na Estrada João Venâncio de Figueiredo, em Nova Iguaçu, próximo à Comunidade da Posse.

No local, encontraram um homem em uma moto com as mesmas descrições dadas pelas vítimas. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito atirou contra os agentes.

Houve troca de tiros e um dos policiais ficou ferido no braço. O criminoso foi atingido nas partes íntimas e em outras regiões do corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver Rossi com munições. A moto foi recuperada. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse).