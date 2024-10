Carta ao leitor do DIA - 12 de outubro de 2024

Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

Na Manchete, Secretaria do Rio investiga contaminação por HIV em transplantados Em Rio, Operações da PM combatem o tráfico de drogas no Rio e na Baixada Policiais civis encontram explosivos e granadas dentro de dois carros em Santa Cruz; material seria de milícia Ladrão é baleado nas partes íntimas em Nova Iguaçu Grave acidente deixa um morto e quatro feridos na Barra da Tijuca Dia de homenagens à padroeira do Brasil Em Economia, Seguradas podem prorrogar o salário-maternidade No D, Confira opções para comemorar o Dia das Crianças No Ataque, Dorival comenta vitória da seleção brasileira diante do Chile