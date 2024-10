Tanto motoristas quanto passageiras serão beneficiadas - Divulgação

Publicado 11/10/2024 20:10 | Atualizado 11/10/2024 20:20

Rio - A Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com a plataforma de corridas 99, lançou nesta sexta-feira (11), no Palácio Guanabara, o programa 'Mais Mulheres na Direção', que estará disponível para todo o estado. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica e a segurança das mulheres.



Além de incentivar que elas se tornem motoristas parceiras, promovendo a presença feminina em um setor dominado por homens, a iniciativa vai apoiar o trabalho das empreendedoras fluminenses que participam da Rede Mulher+ com descontos nos serviços de entrega da plataforma, otimizando suas vendas.

Além disso, o projeto inclui apoio para o transporte de mulheres vítimas de violência atendidas pelos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceam) da rede estadual.



Benefícios oferecidos



- Desconto em corridas: cupons de desconto de até R$ 50 para mulheres assistidas pela rede de proteção do Governo do Estado, com origem ou destino aos Centros Integrados de Atendimento à Mulher Márcia Lyra (Centro do Rio), Baixada (Nova Iguaçu) e ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Queimados. Os cupons ficam sob a gestão das coordenadoras das unidades.



- Cartilha informativa: um guia completo com informações sobre direitos das mulheres, locais de atendimento, linhas de apoio e órgãos públicos a que elas podem recorrer em caso de violência. O material visa conscientizar a sociedade sobre todos os tipos de violência contra a mulher, incluindo a psicológica, moral, sexual, física e patrimonial.



- Nesta primeira etapa, 163 mulheres serão beneficiadas. As inscrições para participar da Rede Mulher+ podem ser feitas por meio do site secmulher.rj.gov.br ou pelo link na bio do perfil da SEM-RJ no Instagram @secmulherrj.



- 99Abastece: durante quatro semanas, as motoristas serão automaticamente cadastradas no nível mais alto do programa de vantagens, que oferece descontos em postos de combustível. Após esse período, será necessário manter um volume mínimo de corridas para continuar usufruindo do benefício.



- Carros adesivados: motoristas parceiras com boas avaliações e que tiverem seu cadastro na campanha aprovado terão seus carros adesivados e receberão uma compensação financeira mediante uma quantidade mínima de corridas, para continuarem usufruindo do benefício enquanto dirigem para a plataforma. O app já oferece um botão que permite às motoristas parceiras escolherem receber corridas apenas de passageiras mulheres.