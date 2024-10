PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, é investigado por emitir falso positivo para HIV - Renan Areias/Agência O Dia

PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, é investigado por emitir falso positivo para HIVRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/10/2024 19:13

Rio - Dois sócios do PCS Lab Saleme, laboratório investigado por erro em testes de HIV , já foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) por falso resultado positivo para o vírus em 2011. Na ocasião, Márcia Nunes Vieira e o médico Walter Vieira , eram donos da PCS LAB Farroula Analises Clinicas LTDA e tiveram que indenizar a paciente no valor de R$ 10 mil, conforme constam nos autos do processo. O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde o laboratório funcionava.