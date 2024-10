Francisco da Silva foi detido próximo ao local do crime, com as roupas ensanguentadas - Reprodução

Francisco da Silva foi detido próximo ao local do crime, com as roupas ensanguentadasReprodução

Publicado 11/10/2024 19:55 | Atualizado 11/10/2024 22:19

Rio - Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (10) por esfaquear o próprio amigo após uma discussão em um bar na comunidade do Chaves, em Barros Filho, Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, Francisco da Silva foi detido próximo ao local do crime com as roupas ensanguentadas e visivelmente abalado.

Os agentes da 39ª DP (Pavuna) o questionaram sobre o ocorrido e o agressor confessou que havia esfaqueado o amigo, Rogério Álvares Cruz, após uma discussão. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com várias perfurações, e está internada em estado grave.

Testemunhas no local do crime confirmaram aos agentes a versão apresentada por Francisco. Ele foi levado para a delegacia e, posteriormente, encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.

Outro caso

Gracieli S. Silva, de 39 anos, foi esfaqueada no início da tarde desta sexta-feira (11) , no bairro de Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ela estava em um prédio comercial quando um homem invadiu o local e desferiu os golpes. O caso aconteceu na Rua Yolanda Saad Abuzaid, por volta das 11h20.

Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) levaram o agressor para a 74ª DP (Alcântara) e, posteriormente, para a 73ª DP (Neves), onde foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar os fatos.