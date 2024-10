O produto falso pode conter produtos químicos prejudiciais ou apresentar falhas de segurança - Reprodução

O produto falso pode conter produtos químicos prejudiciais ou apresentar falhas de segurançaReprodução

Publicado 11/10/2024 22:16

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) fecharam uma fábrica de brinquedos falsificados nesta sexta-feira (11), em Pilares, na Zona Norte do Rio. O proprietário do estabelecimento foi detido e encaminhado à delegacia.

O local já estava sob investigação, após a polícia identificar a produção e distribuição de brinquedos que imitavam uma marca reconhecida no mercado. A operação ocorreu na véspera do Dia das Crianças (12 de outubro), uma data de grande demanda por produtos infantis.

Segundo a especializada, a venda desses produtos não apenas infringe direitos de propriedade intelectual, como coloca em risco a saúde do público infantil. O produto falso pode conter produtos químicos prejudiciais ou apresentar falhas de segurança, por não atenderem aos padrões exigidos.

O proprietário do local vai responder por crimes contra a propriedade industrial e contra o consumidor. Na quarta-feira (9), em outra ação no Centro do Rio, três pessoas foram presas e quase uma tonelada de brinquedos falsificados foi apreendida.