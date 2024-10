Homicídio aconteceu na Estrada do Campinho, em Campo Grande - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/10/2024 16:10 | Atualizado 11/10/2024 17:30

Rio - Um homem foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira (11), na Estrada do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste. Samuel dos Santos Silva, de 55 anos, estava em um carro que ficou crivado de balas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram chamados para o local e encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Samuel encostado do lado de fora de um veículo de cor preta com marcas de tiros pelo corpo. Uma câmera de segurança gravou o momento em que três criminosos armados com fuzis aparecem na frente do carro da vítima e atiram, fugindo em seguida. Os suspeitos usavam toucas escondendo os rostos.

Veja o vídeo:

Câmera flagra execução de homem na Estrada do Campinho, em Campo Grande



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/FL9gs9KqOt — Jornal O Dia (@jornalodia) October 11, 2024

Samuel tentou dar ré no seu veículo, mas ficou preso no trânsito e até colidiu com um carro que vinha atrás. O automóvel do homem ficou com disparos na porta e no vidro dianteiro.

Bombeiros do quartel de Campo Grande receberam o chamado para uma ocorrência de vítima ferida por tiro por volta das 12h30, mas localizaram o homem já morto. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que a DHC realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.