Animais viviam em condições insalubres, segundo a Polícia MilitarReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/10/2024 16:27 | Atualizado 13/10/2024 17:44

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (13), por maus-tratos a animais, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar, seis cachorros viviam em condições insalubres na casa do criminoso.

A ação foi realizada por agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) na Rua Coronel Barros, no bairro Goytacazes, após uma denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia. A PM informou que não havia comida ou água disponível para os cães quando a equipe chegou na residência do homem.

De acordo com a denúncia, o criminoso capturava cachorros nas ruas, os levava para casa e os agredia diariamente, chegando inclusive a matá-los. Os agentes tiveram acesso à vídeos mostrando a agressão sofrida pelos animais, inclusive com fotos de um desses cães jogado na calçada da residência.

Uma imagem divulgada pela PM mostra os cachorros em um terreno com pedras e objetos espalhados. De acordo com a PM, as condições insalubres foram confirmadas pela perícia da Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na 134ª DP (Campos dos Goytacazes) e o dono da casa autuado em flagrante por maus-tratos contra animais. Segundo a Polícia Civil, o caso será encaminhado à Justiça.

Os cachorros foram resgatados e ficarão sob responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses da cidade.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu cerca de 10 mil denúncias sobre maus-tratos contra animais em todo o Estado do Rio.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar a qualquer hora do dia para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, que é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.