Bandido foi preso em flagrante e revólver usado no crime apreendido - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/10/2024 14:09 | Atualizado 13/10/2024 14:49

Rio - Um motorista de aplicativo foi morto a tiros, na noite deste sábado (12), durante um roubo em Marechal Hermes, na Zona Norte. Romário Marinho da Costa Guerra realizava uma corrida com uma passageira no veículo, quando foi alvo de um criminoso, na Rua Coruripe. A mulher não ficou ferida e o bandido acabou sendo preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram alertados pela população sobre um roubo que estava acontecendo e foram até o local. Os PMs conseguiram prender o suspeito dentro de um veículo e apreenderam o revólver usado no crime. A corporação ainda não informou se o carro em que o bandido estava era da vítima.

Ainda segundo a PM, após a prisão, as equipes localizaram as vítimas, uma delas baleada, e o Corpo de Bombeiros esteve no local, mas Romário não resistiu aos ferimentos. Os disparos não atingiram a passageira. A área foi isolada para a perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada. A Polícia Civil informou que o suspeito vai responder por roubo seguido de morte e o caso seguiu para a Justiça.