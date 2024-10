Drogas, pistola, granadas e rádios comunicadores foram apreendidos na ação - Divulgação

Drogas, pistola, granadas e rádios comunicadores foram apreendidos na açãoDivulgação

Publicado 13/10/2024 18:09

Rio - Quatro homens foram presos, na manhã deste domingo (13), portando uma arma, granadas e drogas em Marechal Hermes, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, entre os detidos estão dois responsáveis por roubos de veículos na região. No dia anterior, um motorista de aplicativo morreu após ser baleado ao sofrer um assalto no bairro.

A PM informou que a prisão do quarteto aconteceu depois deles tentarem fugir de uma abordagem do 9º BPM (Rocha Miranda) na Rua Lourenço Marquês. Uma pistola, duas granadas, dois rádios comunicadores, uma moto e drogas foram apreendidas.

Ainda de acordo com a corporação, entre os detidos estavam os criminosos conhecidos como Baratão e Oclinho, que são apontados como responsáveis por roubos de veículos no bairro. O primeiro é chefe da comunidade do Melhoral, em Guadalupe, também na Zona Norte. O segundo possui diversas anotações criminais e é da comunidade da Palmeirinha, em Marechal Hermes. Ambas são dominadas pela facção Comando Vermelho (CV).

A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes).

Motorista morto durante roubo

Na noite deste sábado (12), o motorista de aplicativo Romário Marinho da Costa Guerra morreu depois de ser baleado durante um roubo em Marechal Hermes. A vítima realizava uma corrida com uma passageira quando foi alvo de um criminoso, na Rua Coruripe. A mulher não ficou ferida e o bandido acabou sendo preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram alertados pela população sobre um roubo que estava acontecendo e foram até o local. Os PMs conseguiram prender o criminoso dentro de um veículo e apreenderam o revólver usado no crime. A corporação ainda não informou se o carro em que o homem estava era da vítima.

Já Romário estava ferido próximo ao carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e o bandido autuado em flagrante por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.