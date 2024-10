Jovem realizava uma corrida com uma passageira no veículo, quando foi alvo de um criminoso, na Rua Coruripe - Reprodução / Redes Sociais

Jovem realizava uma corrida com uma passageira no veículo, quando foi alvo de um criminoso, na Rua CoruripeReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/10/2024 09:07 | Atualizado 14/10/2024 09:10

Rio - "Meu amor, minha ficha não caiu". O desabafo é de Ester Guerra, mulher do motorista de aplicativo morto a tiros, na noite de sábado (12), durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte. Pai de dois filhos, pregador da palavra de Deus e estudante da bíblia. Era assim que Romário Marinho da Costa Guerra, de 26 anos, se intitulava nas redes sociais. O jovem realizava uma corrida com uma passageira no veículo, quando foi alvo de um criminoso, na Rua Coruripe.

Em meio à dor da perda, Ester fez uma postagem emocionante nas redes sociais. "Não está sendo fácil e não consegui ainda entender muitas coisas, mas nossos filhos vão saber que eles tiveram um pai guerreiro, batalhador que amou eles e fez de tudo por eles enquanto pôde e que na eternidade nos encontramos. Te amo demais e você nunca será esquecido, meu benzinho! Eu estou sem chão, não estou nada bem, ainda não consigo acreditar", escreveu.

Romário havia se tornado pai pela segunda vez há apenas dois meses, deixando, além da filha recém-nascida, um menino de 1 ano e 6 meses. Ele também atuava como conselheiro na Igreja Pentecostal Deus é Amor, em Nova Iguaçu, onde morava. A unidade, localizada no bairro da Luz, publicou uma nota de pesar lamentando a perda e declarou luto em solidariedade à família.

Amigos de Romário também se manifestaram nas redes sociais, expressando tristeza e indignação diante da tragédia. "Dois filhos crescerão sem o pai por causa da violência no Rio", escreveu um. "Meu Deus, isso é inacreditável", comentou outro.

O corpo do motorista está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, e a família aguarda a chegada da mãe dele, que mora na Paraíba, para poder realizar a liberação. Até o momento, não há informações sobre o velório e o enterro.

O criminoso responsável pelos disparos foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram alertadas pela população sobre um roubo em andamento e se deslocaram até o local. Os PMs conseguiram prender Rogel Tomé da Silva e apreenderam o revólver utilizado no crime. Ainda segundo a corporação, a passageira não foi atingida.

A Polícia Civil informou que o bandido irá responder por latrocínio, roubo seguido de morte, e o caso já foi enviado à Justiça.